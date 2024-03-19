سلاف فواخرجي تدفع المشاهدين للترقب في "مال القبان" بـ "أداء آسر"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يحتفي متابعو المسلسل السوري "مال القبان" على منصات التواصل، بأداء الممثلة سلاف فواخرجي، منذ ظهورها في أواخر الحلقة الخامسة، لتفتح صفحة حكاية "رغد"، وتترك المتابعين في حالة ترقب للمزيد.

فبعيداً عن الصراعات المحتدمة في "سوق الجبر"، التي تذكيها مكائد "نعمان الزير"، فتحت "رغد" باباً لحكاية موازية، خطفت فيها سلاف قلوب مشاهدي المسلسل منذ ظهورها الأول.

ظهورٌ احتفى به متابعو "مال القبان" على منصات التواصل، إذ استطاعت تكثيف الألم الذي عانت منه الشخصية بمشهدٍ صامت تواجه فيه الكاميرا بعينين يملؤهما الانكسار، لتتكشف ملامح قصتها تباعاً خلال الحلقات التالية.

وما نعلمه حتى نهاية عرض الحلقة الثامنة، أن "رغد" كانت سجينة في قضية ملفقة على ما يبدو، وخرجت بعفوٍ رئاسي. زوجها القاضي "فارس" اعتقد أنها توفيت، وتزوج من صديقتها "نوارة" ابنة "نعمان الزير"، لتتولى رعاية ابنتهما، التي كبرت بعيدًا عن أمها الحقيقية، حتى أنها لا تتذكر وجودها.

حقائق صادمة، تنهال على رأس "رغد" دفعةً واحدة، وربما كان أصعبها عدم قدرتها على احتضان ابنتها، تراها من بعيد بين يدي "نوارة"، لتغرق في نوبة بكاء هستيري، بينما تركض بملامح تائهة في شوارع دمشق.

مشاهد جسدتها سلاف فواخرجي، بأداءٍ وُصِف بالـ "آسر"، جعلت متابعي المسلسل في حالة ترقب للمزيد عن حكايتها في الحلقات المقبلة.

ولم يقتصر حضور سلاف في المشهد الدرامي هذا الموسم، على مشاركتها في مسلسل "مال القبان" الذي يعتبر من أبرز المسلسلات السورية في رمضان 2024، بل تحل أيضًا كضيفة شرف على أحداث مسلسل "إمبراطورية م" أحد أهم المسلسلات المصرية للموسم الرمضاني الحالي.

وتجسد شخصية “ميسون” زوجة "مختار" الراحلة، وتأتي مشاهدها مع الممثل المصري خالد النبوي كحالة دافئة يهرع فيها بطل العمل إلى ذاكرته، كلما واجه صعوبةً في التعامل مع أولاده، أو حينما يشتاق للحب الذي لم يستطع تجاوزه.

مال القبان

"في عالمٍ أصبح كل شيء فيه ممكناً، ومجتمع تمزق بين ضفةٍ وأخرى"، تدور أحداث هذه الدراما الاجتماعية المعاصرة عن المال والبنون، من خلال حكاية عائلة "نعمان الزير" وصراعاتها داخل "سوق الهال" وخارجه، في دمشق اليوم، كما تسلط الضوء على الوضع الراهن الذي يعيشه المجتمع السوري حاليًا.

المسلسل من بطولة بسام كوسا، سلاف فواخرجي، خالد القيش، يامن الحجلي، حلا رجب، نجاح سفكوني، سيف سبيعي، وممثلين كثر آخرين، منهم الممثل الراحل محمد قنوع الذي قدم آخر أدواره التمثيلية في هذا العمل قبل وفاته في 2023، ومن تأليف علي وجيه ويامن الحجلي، وإخراج سيف سبيعي. يعرض على قناة SBC السعودية، ART ، LTV، ومنصة Shhid

إمبراطورية م

يواجه مختار أبو المجد الاختيار بين المرأة التي أحبها، وحياة أولاده الـ 6 الذين تولى مسؤولية حياتهم بالكامل بعد وفاة زوجته.

المسلسل من بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، محمد حافظ، نشوى مصطفى، محمد محمود عبد العزيز، وممثلين كثر آخرين، إخراج محمد سلامة.

كما أنه من تأليف محمد سليمان عبد المالك، عن رواية للكاتب المصري الراحل إحسان عبد القدوس، تم تقديمها في فيلم يعتبر من أشهر كلاسيكيات السينما المصرية من بطولة الفنانة الراحلة فاتن حمامة. يعرض على: dmc TV، قناة الظفرة، ومنصة Watch IT

