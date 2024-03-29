بيومي فؤاد يبكي بسبب محمد سلام.. "ده اللي كنت مستنيه منك"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بكى الفنان المصري بيومي فؤاد حين عرضت أمامه صورة زميله الفنان محمد سلام، خلال إطلالته الإعلامية في برنامج "حبر سري"، الخميس، والتي تناولت بشكل أساسي أزمته مع سلام بعد تداعيات انسحاب الأخير من مسرحية "زواج اصطناعي" في موسم الرياض العام الماضي.

ورفض بيومي فؤاد الاعتذار عن الفيديو الشهير الذي توجه فيه للجمهور السعودي بعد عرض المسرحية، وانتقد فيه ضمنياً محمد سلام الذي انسحب من المسرحية تضامنًا مع الضحايا المدنيين في غزة، ما تسبب بموجة انتقادات حادة لبيومي على منصات التواصل في مصر، تضمنت دعوات لمقاطعته.

وفي توضيح رفضه للاعتذار، قال بيومي: "أنا قد الكلام اللي قلته، لأني راجل قد كلامي، وبعتذر بس إني قلت أنا مش جاي أضحّك، لأننا فعلا بنروح عشان نضحّك، الضحك شيء جميل، والكوميديا شيء صعب مش أي حد يقدمه."

وأضاف: "أنا قلت إحنا مش بتوع فلوس، وبعتذر عن ده لأن إحنا فعلا بتوع فلوس.. أنا بشتغل وباخد فلوس."

كما اعتذر من "كل أبطال المسرحية" الذين كانوا يقفون وراءه على المسرح، حينما توجه بحديثه للجمهور السعودي في ذلك الوقت، لأنهم تعرضوا لـ "الشتم" بسببه بحسب قوله.

وأكّد أن لا أحد منهم كان يعلم بأنه سيتحدث، كما لم يحدث ضغط من الجانب السعودي لكي يتحدث عن الموضوع كما اعتقد البعض، بل "طلبوا مني متكلمش" بحسب تعبيره.

وامتد اعتذار بيومي فؤاد لكل جمهوره الذي غضب منه بعد "فيديو أزمة محمد سلام"، وخاطبهم بالقول: "بكرا حتعرفوا الحقيقة".

وتطرق بيومي فؤاد لما وصفه بـ "الحملة الشرسة" على زميله محمد أنور لأنه "البديل"، قائلاً: "أنور كان بيبكي، وجرحتنا أوي جملة (الحياة بتتعاش مرة واحدة، يا تعيشها سلام يا تعيشها أنور)".

وأضاف: "بعد الهجوم علينا في السعودية محمد أنور خاف على نفسه وولاده من الرجوع لمصر".

ورد بيومي على ما قالته المخرجة المصرية كاملة أبو ذكري، والتي ساندت محمد سلام في تلك الأزمة، قائلا: "إحنا عملنا بروفات للمسرحية تزيد عن شهر، والنص اتكتب في أكتر من 3 شهور.. مبنروحش البلاد التانية نعمل حاجات في 3أيام زي هي ما قالت".

وتوجه لها بالقول: "إحنا سفراء لبلدنا وهما في السعودية بيحبونا ويحترمونا، لو ده كايدكم وغايظكم هنعمل إيه.. حبهم لينا حقيقة".

وكشف بيومي أنه تواصل مع محمد سلام قبل إعلان اعتذاره عن المسرحية، وطلب منه أن يرشح بديلاً له، فأجابه "أي حد من مسرح مصر".

وحينما اعتذر سلام بفيديو نشره عبر حساباته على منصات التواصل، قال بيومي إنه اتصل به وطلب منه حذف الفيديو فأجاب: "لأول مرة في حياتي حقولك لأ.. قلت له براحتك ياابني، وقفلت ومتكلمناش من ساعتها".

وعن تداعيات أزمته مع سلام على كواليس مسلسل "الكبير أوي 8”، أوضح بيومي أنه طلب من صناع المسلسل عدم الجمع بينهما في أي مشهد من مشاهد العمل، وإلا سيعتذر ويعيد ما تقاضاه من أجر، فاستجابوا لطلبه وأعادوا كتابة الحلقات من جديد.

وأضاف قائلاً: "أحمد مكي حاول يصالحنا لكني رفضت.. لأنها مش حتخلص كده، حتخلص عند الله".

وحينما عرضت أسما إبراهيم مقدمة برنامج "حبر سري" صورة لمحمد لسلام أمام بيومي فؤاد، وطلبت منه أن يوجه له رسالة أو سؤال، بكى بيومي، ثم استجمع نفسه متوجهاً بالحديث له" "إزاي متطلعش تدافع عن محمد أنور وهو ترشيحك.. مكنتش هتخسر حاجة لو دافعت عنه زي مادافعت عن أمير كراره بعدها.. ده اللي كنت مستنيه منك".

وأضاف: "العمر واحد والرب واحد لكل اللي شتمني، وكل اللي فهمني غلط.. أنا غلط بس راجل.. ومعاكم للآخر".



