"يمكن عشان الكنيش".. محمد هنيدي يرد على أنباء تعرضه لأزمة صحية

(CNN) – علق الفنان المصري محمد هنيدي، على تداول صورة له في المستشفى وتعرضه لأزمة صحية، مشيرا إلى أن الصورة "قديمة" مؤكدا أنه أجرى عملية قسطرة في بداية شهر رمضان الجاري.

وقال هنيدي في مقطع فيديو نشره عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: "أنا بس حبيت أطمن حضراتكم إن أنا في بيتي وبخير وزي الفل والخبر ده قديم".

وتعليقا على الصورة المتداولة له في المستشفى قال الممثل المصري: "مش عارف الصورة نزلت... معليش بقا... لكن الموضوع ده كان أول رمضان وكانت قسطرة بسيطة...".

وأردف هنيدي قائلا: "أنا تخضيت لقيت نفسي متصدر تويتر وأنا ما عملتش حاجة... أنا نايم... كنت لسا صاحي... قلت يمكن عشان الكنيش محدش لسا شافو".

وتداول مستخدمون لمنصة "إكس" صورة لمحمد هنيدي وهو في المستشفى وأشار بعضهم إلى أنه تعرض لأزمة صحية ودعوا له بالشفاء.