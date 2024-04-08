المستشار الألماني ينضم إلى "تيك توك".. ويعد بـ"عدم الرقص"

(CNN)-- انضم المستشار الألماني أولاف شولتس إلى المنصة الصينية لمشاركة الفيديو "تيك توك"، ووعد بأنه "لن يرقص".

وقال شولتس، الاثنين، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) بعد أن نشر فريق المسؤول على إدارة حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي الخاص به أول منشور له على "تيك توك": "وعد.. لن أرقص".

وحتى الآن، لم تستخدم الحكومة الألمانية المنصة الصينية بسبب مخاوف أمنية تتعلق بحماية البيانات.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبستريت، في مؤتمر صحفي قبل رحلة شولتس إلى الصين، السبت، إن "منشورات تيك توك يتم إرسالها من هاتف محمول خاص ومستقل لضمان أمن بيانات الحكومة الألمانية".

وأضاف هيبستريت أنه من أجل التواصل مع جمهور أصغر سنا، يتعين على الحكومة الألمانية "الذهاب إلى حيث يتواجد المواطنون والتواصل معهم"، و في نفس الوقت حذر "تيك توك" من عدم الالتزام بقوانين حماية البيانات في أوروبا.