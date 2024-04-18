(CNN)-- ألقت الشرطة البرازيلية القبض على امرأة يشتبه في اصطحابها رجلا ميتا، قالت إنه عمها، إلى أحد البنوك للتوقيع على طلب قرض مكون من 4 أرقام.

وأثار فيديو لحديث المرأة مع موظف في البنك نقاشا في البرازيل بعد انتشاره على وسائل التواصل الاجتماعي.

وظهرت المرأة عند شباك أحد فروع بنك إيتاو في ريو دي جانيرو، وهي تمسك رأس رجل مسن على كرسي متحرك وتحاول أن تجعله يمسك قلما.

ووفقا للشرطة، كانت المرأة تحاول الحصول على قرض يعادل 3000 دولار، والذي تمت الموافقة عليه بالفعل من قبل البنك ولكنه يحتاج إلى توقيع الرجل المسن.

ولكن الرجل الذي ظهر في الفيديو صوره الموظف، لم يستجيب أثناء التحدث معه، وكانت رأسه ترجع إلى الوراء، بينما كانت تسأله المرأة: "عمي، هل تسمع؟ أنت بحاجة إلى التوقيع، ولا أستطيع التوقيع نيابة عنك، ما الذي أستطيع أن أفعله؟"، وقال أحد موظفي البنك: "أعتقد أنه ليس على ما يرام".

وصرح رئيس الشرطة في ريو دي جانيرو فابيو لويس سوزا إن موظفي البنك قرروا بعد ذلك استدعاء سيارة إسعاف، وعندما وصل المسعفون، خلصوا إلى أن الرجل كان ميتا منذ بضع ساعات، ولا بد أنه كان ميتا عندما وصل إلى البنك.

وقالت الشرطة إنها لا تزال تحاول إثبات العلاقة بين المرأة والرجل الميت.

وذكرك قناة CNN برازيل التابعة لشبكة CNN أن محامي العائلة شكك في الرواية التي قدمتها الشرطة، قائلا: "الحقائق لم تحدث كما هو مذكور، الرجل وصل إلى البنك حيا".

وأعلنت السلطات أنها تحقق في القضية، لكنها لم توجه أي اتهامات.