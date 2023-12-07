نشر الخميس ، 07 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لشخص يرتدي ملابس أمنية ويدعي أنه من قسم أمني في الكويت ويقوم بعملية نصب واحتيال الأمر الذي أثار تفاعلا.

ونشرت وزارة الداخلية الكويتية صورة للشخص الظاهر بمقطع الفيديو المتداول مع تمويه وجه بتدوينة على صفحتها لمنصة أكس (تويتر سابقا).

وحذرت الداخلية الكويتية في بيانها "الإخوة المواطنين والمقيمين من عمليات نصب واحتيال ظهرت مؤخرا يقوم بها بعض المحتالين من خارج دولة الكويت بانتحال صفة رجال الأمن مستخدمين أرقام هواتف كويتية وبرامج اتصال إلكترونية".

وتابعت: "تهيب الوزارة بالمواطنين والمقيمين توخي الحيطة والحذر من تلك الاتصالات تجنبا لسقوطهم ضحايا لعمليات النصب وضرورة عدم تزويدهم بالأرقام البنكية وسرعة إبلاغ الجهات المختصة عند تلقيهم مثل هذه المكالمات المشبوهة".