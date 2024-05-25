دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور لمفاجأة فجرها معلم بآخر يوم قبل تقاعده بإهداء طلابه دراجات هوائية بقيمة نحو 40 ألف ريال (أكثر من 10 آلاف دولار).

مقطع الفيديو المتداول نشرته قناة الإخبارية السعودية المملوكة للدولة، ذاكرة أن الهدية جاءت بعد 30 عاما للمدرس في عمله وأن الحادثة وقعت في مدرسة أبي دجانة الابتدائية في منطقة البدع.

ويظهر في مقطع الفيديو اصطفاف العشرات من الدراجات الهوائية بألوان مختلفة في ساحة المدرسة قبل أن يفاجئ المعلم طلابه في حين تظهر لقطات أخرى ركوب الطلاب على الدراجات وسط أجواء فرحة.