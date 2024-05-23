دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأمير منطقة حائل في السعودية، الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز وتفاعله مع أكبر طالبة خريجة بعمر 62 عاما تدعى، هدى العبيداء، وذلك خلال حفل التخريج بالجماعة.

مقطع الفيديو المتداول نشرته قناة الإخبارية السعودية المملوكة للدولة وأعادت إمارة حائل نشره على صفحتها بمنصة أكس (تويتر سابقا)، حيث قالت الطالبة للأمير: "اليوم مميز بحياتي، أنا عمري 62 قالوا تتخرجين للتقاعد مباشرة ما في وظيفة، اليوم كأني أخذت أحسن وظيفة يوم سلمت على سموك"، ليرد الأمير قائلا: "يا طويلة العمر لا تقاعد في حب الوطن.."

وردت العبيداء قائلة: "أبيك توصل سلامي للملك سلمان أطال الله في عمره وللأمير محمد بن سلمان الي قال العلم ليس له عمر هذه كانت أكبر نصر لي وحافز"، ليرد الأمير عليها قائلا: "انت عملت بواجب ديني ووطني اليوم مشاهدتك هذه الحقيقة ما هو انت تفتخرين فيها فقط الجميع يفتخر فيها واعتقد أنه عنوان هام.. ابدعت وأحسنت.."

ويذكر أن العبيداء تخرجت حاصلة على درجة البكالوريوس في علم النفس، مسار "أخصائي علم النفس"، مع مرتبة الشرف، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية بتقرير.