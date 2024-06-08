دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تداول متابعون على منصات التواصل الاجتماعي في مصر، فيديو يظهر فيه الفنان المصري عمرو دياب وهو "يصفع" معجبًا حاول التقاط صورة "سيلفي" معه في حفل زفاف ابنه المنتج محمد السعدي، الجمعة.

وظهر عمرو دياب في مزاج حاد في الفيديو المتداول، والذي لم يتسن لـ CNN التأكد من صحته، بينما كان يصر أحد المعجبين على التقاط "سيلفي" مع "الهضبة"، خلال أدائه إحدى أغانيه في حفل الزفاف، الأمر الذي انتهى بقيامه بتوجيه "صفعة" للمعجب على وجهه، قبل أن يتدخل الأمن ويقوم بإبعاد الأخير، من بين الحشد الذي كان يحيط بالعروسين..

ووجه عدد من المتابعين الذين تداولوا الفيديو على منصة "إكس"،الانتقادات لعمرو دياب، بسبب تصرفه مع المعجب، ومنهم من طالب بـ"اعتزاله" و"مقاطعته"، معتبرين ما حدث “سقطة أخلاقية” بحسب تعبير أحدهم.