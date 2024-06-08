السعودية.. إعلان اسم إمام وخطيب الحرمين وموعد صلاة عيد الأضحى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، اسم إمام وخطيب صلاة عيد الأضحى في المسجد الحرام والمسجد النبوي، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقالت الرئاسة الدينية، في بيان، السبت، إنه "سيؤم المصلين في صلاة وخطبة عيد الأضحى بالمسجد الحرام، معالي رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس".

في حين "سيؤم المصلين في صلاة وخطبة عيد الأضحى بالمسجد النبوي، إمام وخطيب المسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن سليمان المهنا".

وأشارت رئاسة الشؤون الدينية إلى أن "موعد إقامة صلاة عيد الأضحى بالمسجد الحرام والمسجد النبوي تكون بعد شروق الشمس بربع ساعة".