دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت المحكمة العليا في السعودية، الخميس، ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة للعام الهجري الحالي 1445، وبذلك يكون، غدا الجمعة، السابع من يونيو/ حزيران الجاري، أول أيام شهر ذي الحجة، حسبما أوردت قناة "الإخبارية" السعودية.

ونشرت "الإخبارية" عبر موقعها على منصة "إكس"، تويتر سابقا، الخميس، قرار دائرة الأهلّة بالمحكمة العليا السعودية، عن موعد دخول شهر ذي الحجة لهذا العام 1445هجرية.

ووفقًا لقرار المحكمة العليا في السعودية: "فإن يوم الجمعة 1/ 12/ 1445هجرية، حسب تقويم أم القرى، الموافق للسابع من شهر يونيو/ حزيران 2024 ميلادية؛ هو غرة شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم السبت 9/ 12/ 1445هجرية، حسب تقويم أم القرى، الموافق للخامس عشر من شهر يونيو، وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد الذي يليه"، والذي يوافق يوم الـ16 من يونيو 2024 ميلادية.

وقالت المحكمة في قرارها: "اطلعت دائرة الأهلّة في المحكمة العليا على ما وردها من المحاكم عن ترائي هلال شهر ذي الحجة لهذا العام 1445هجرية، مساء يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لعام 1445هجرية، حسب تقويم أم القرى، الموافق 6/ 6/ 2024ميلادية، وبعد اطلاع الدائرة على ما ورد إليها بهذا الخصوص، أصدرت القرار رقم (183/هـ) وتاريخ 29/ 11/ 1445هجرية المتضمن: ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة لهذا العام 1445هجرية مساء اليوم المذكور، وعليه فقد قررت دائرة الأهلة في المحكمة العليا: أن يوم الجمعة 1/ 12/ 1445هجرية، حسب تقويم أم القرى، الموافق للسابع من شهر يونيو 2024 ميلادية هو غرة شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم السبت 9/ 12/ 1445هجرية، حسب تقويم أم القرى، الموافق للخامس عشر من شهر يونيو، وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد الذي يليه".

ومن جانبها، أعلنت دار الإفتاء المصرية، مساء الخميس، ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة للعام الهجري الحالي 1445.

وقالت دار الإفتاء المصرية في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على فيسبوك: "استطلعَت دار الإفتاء المصرية هلال شهر ذي الحجة لعام ألف وأربعمائة وخمسة وأربعين هجريا بعد غروب شمس يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لعام ألف وأربعمائة وخمسة وأربعين هجريا، الموافق السادس من شهر يونيو لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديا، بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية".

وأضافت دار الإفتاء المصرية أنه "بناء على قرار المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية، فقد تقرر لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة، وقرار المحكمة العليا ثبوتُ رؤية هلالِ شهر ذي الحجة لعام ألف وأربعمائة وأربعة وأربعين هجريا".

وأردفت دار الإفتاء قائلة: "وبناء على ذلك، تُعلن دار الإفتاء المصرية أن يوم الجمعة الموافق السابع من شهر يونيو لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديا هو أول أيام شهر ذي الحجة لعام ألف وأربعمائة وخمسة وأربعين هجريا"، بحسب نص البيان.

وكانت المحكمة العليا في السعودية دعت، الخميس، عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة، مساء الخميس، الموافق الـ29 من شهر ذي القعدة لعام 1445 هجرية، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس" في بيان.

وأضافت المحكمة العليا السعودية في بيانها أنها "ترجو ممّن يراه بالعين المجرّدة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركزٍ؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة".

وختم البيان قائلا: "وتأمل المحكمة العليا ممّن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البرّ والتقوى، والنفع لعموم المسلمين"، طبقا لوكالة "واس".

وفي الوقت نفسه، أعلنت سلطنة عمان، الخميس، تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة للعام الهجري الحالي 1445.

وكشفت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عمان أن، "الجمعة، هو المتمم لشهر ذي القعدة"، وفقًا لما أفادت به وكالة الأنباء العمانية.

وأضافت أنه "بناء على ذلك يكون يوم السبت هو غرة شهر ذي الحجة لعام 1445 هجرية، الموافق 8 من يونيو/حزيران 2024 ميلادية، وأن أول أيام عيد الأضحى يكون يوم 17 يونيو الحالي".