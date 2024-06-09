ياسمين عبد العزيز رسميًا في دراما رمضان 2025.. والعوضي يهنئ "وحش الكون"

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ياسمين عبد العزيز رسميًا في دراما رمضان 2025 والعوضي يهنئ "وحش الكون"
الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز تُمضي عقد مسلسل لموسم درام رمضان 2025 مع المُنتِج تامر مرسي.Credit: Yasmin Abd Elaziz/ Facebook

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، توقيعها عقد مسلسل جديد لموسم دراما رمضان 2025، من خلال صورة نشرتها عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل، جمعتها بالمُنتج المعروف تامر مرسي.

وتفاعل متابعو النجمة المصرية على نطاق واسع مع الصورة التي نشرتها، وكان الفنان  المصري أحمد العوضي من أوائل الذين بادروا لتهنئتها، وعلق عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: "هتدغدغي الدنيا يا وحش الكون إن شاء الله."

وتعود ياسمين في مسلسلها الجديد الذي تنتجه شركة "سينرجي"، للتعاون مع الكاتب المصري عمرو محمود ياسين، بعد أن نجحا معًا في مسلسل "ونحب تاني ليه".

كما حقق التعاون التالي لهما في "اللي مالوش كبير"، جماهيرية كبيرة، عبر تقديم ثنائية "الخديوي" و"غزل"، التي جمعت بين أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز أمام كاميرا التلفزيون للمرة الأولى.

وكان وائل عبد العزيز شقيق النجمة المصرية من أبرز المهنئين بعودة التعاون مجددًا بين عمرو وياسمين.


 

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