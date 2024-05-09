هل العودة لياسمين عبد العزيز ممكنة بعد الانفصال؟ أحمد العوضي يرد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الفنان المصري أحمد العوضي إن رجوعه للفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز "أمر خاص جداً"، وذلك في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، الخميس، بدأها بالتعبير عن الامتنان لياسمين التي وصفها بـ " أطيب وأجمل ما قابلت في حياتي."

وأكد العوضي على حبه لها قائلاً: " ستظل أيامي معها أجمل أيام عشتها، فلم أرَ منها إلا كل طيبه وخير، وكانت خير حبيبه وزوجة، أنا قلت قبل كده إنها حبي الوحيد، وبينا حب كبير وصل لكل إخواتنا وصدقوه .. وكلامنا واعترافنا بحبنا لبعض حتى بعد الانفصال .. يعني أن الطلاق ليس معناه انتهاء الحب، ولكنه معناه انتهاء النصيب." بحسب تعبير الفنان المصري.

وأضاف: " لكن رجوعنا هو أمر خاص جدًا جدًا جدًا بيننا، البيوت قبور لا يعرف ما بداخلها سوى قاطنيها... وكانت رسالتنا لبعض قدامكم، وإنتو إخواتنا إن كل منا يحمل كل مشاعر الحب بل العشق للآخر... ولكن لو ربنا أراد لينا الرجوع فستتحقق إرادته في ذلك وإن تعذر الرجوع فهي إرادته أيضا."

وأجاب العوضي عن السؤال الذي يردده محبيهما عن سبب عدم عودتهما بعد الانفصال، طالما يكنان لبعضهما كل هذا الحب، قائلاً: "إجابتي هي السؤال نفسه لو هي كده ما كنا رجعنا فعلًا، ولكن كما قلت هي أمور خاصه جدًا جدًا."

وتوجه لمحبيهما وجمهورهما بالقول: "عهدنا بيكم وعهدكم بينا كان الاحترام، في العلاقة وكذلك الاحترام في الانفصال"، وشكرهم على "مشاعرهم الجميلة، وسعيهم للخير"، وختم العوضي تدوينته بالتأكيد على أن ياسمين " كانت وتظل هي الحب الحقيقي الوحيد في حياتي."

وهذا ما سبق أن أكدته ياسمين عبد العزيز، للفنانة والإعلامية إسعاد يونس، خلال إطلالتها في برنامج "صاحبة السعادة" مؤخراً، وحققت تفاعلًا كبيراً على منصات التواصل في مصر، ما أنعش آمال محبي النجمين المصريين بالعودة بعد إعلان انفصالهما مطلع العام الحالي.



