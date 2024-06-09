دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس تفاعلا، الأحد، بتعليقه على الصفعة التي وجهها المطرب المصري الشهير عمرو دياب، على وجه أحد معجبيه أثناء محاولة الأخير أخذ صورة "سيلفي" معه خلال حفل زفاف بمصر.

وكان متابعون على منصات التواصل الاجتماعي في مصر، تداولوا مقطع فيديو يظهر فيه الفنان المصري عمرو دياب وهو "يصفع" معجبًا حاول التقاط صورة "سيلفي" معه في حفل زفاف ابنه المنتج محمد السعدي، الجمعة.

وقال نجيب ساويرس في تعليقات عبر حسابه على منصة "إكس"، تويتر سابقا في رده تعليقا على مقطع الفيديو: "المعجب شده من هدومه علشان يجبره يتصور معاه، فيه ناس معندهاش كياسة، ورد الفعل ممكن زيادة لكن المعجب غلطان".

ورد أحد متابعي منصة "إكس"، على رجل الأعمال المصري قائلا: "ماشي يا حاج نجيب بس مش يضربه على وشه خليك حيادي".

فعلق عليه نجيب ساويرس قائلا: "غلط طبعا..بس أنت ماشي بتغني للناس ومرة واحدة واحد شدك لورا بالعافية علشان يتصور، دى مش قلة ذوق؟".

وتوالت تعليقات وردود مستخدمي "إكس" على الواقعة وتفاعلوا على ما كتبه نجيب ساويرس كالتالي: