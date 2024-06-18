دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، مقطع فيديو خلال استقباله الفنان المصري، عمرو دياب على هامش حفل العرض الخاص لفيلم "ولاد رزق 3- القاضية" بالرياض.

ونشر المستشار تركي آل الشيخ فيديو للحظة مصافحته وترحيبه وعناقه لعمرو دياب، عبر حسابه الرسمي بمنصة "فيسبوك" ومنصة "إكس"، تويتر سابقا، مساء الاثنين، حيث علت الضحكات بين الحضور.

وعلّق رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية على الفيديو قائلا: "مع الغالي النجم الهضبة، واتفقت معاه على فيلم يجمعه مع النجمة نانسي عجرم، لأول مرة تجربة التمثيل لنانسي، عاوزين أفلام تذكرنا بزمن الفن الجميل، وأبي فوق الشجرة، ورصيف نمرة خمسة".

وخلال لقائه مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي المصري عمرو أديب، مساء الاثنين، قال تركي آل الشيخ عن إيرادات فيلم "ولاد رزق": "أتوقع أكثر وأكثر ومن اليوم هيبدأ الفيلم يشتغل بقوة بعد الحج، وطموحنا في الخليج يتعدى المليون تذكرة، وطموحنا في مصر يسجل 150 ألف تذكرة وأكثر...".

وأشار تركي آل الشيخ إلى أنهم سيبحثون "إنتاج الجزء الرابع من الفيلم"، وقال: "إذا وافقوا على طريقتنا ممتاز وأهلا وسهلا".

وقال آل الشيخ خلال لقائه مع عمرو أديب: "الاهتمام بـ(أولاد رزق) بسبب تصوير جزء كبير منه في الرياض، وهو من أفضل أفلام الأكشن العربية على مر التاريخ".

كما نشر حساب تركي آل الشيخ على منصة "إكس"، تويتر سابقا، صورة تجمعه مع أبطال فيلم "ولاد رزق 3"، وعدد من ضيوف العرض الأول للفيلم في الرياض.

وحضر الحفل الخاص أبرز نجوم الفيلم، أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، سيد رجب، وأسماء جلال، نسرين أمين، والمخرج طارق العريان، وعدد كبير من الإعلاميين العرب.