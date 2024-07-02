دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت إدارة مهرجان "العلمين" في مصر، في مؤتمرٍ صحفي الإثنين، عن انطلاق فعاليات النسخة الثانية منه، بين 11 و 30 تموز/ يوليو الجاري، وتخصيص 60 بالمئة من أرباحه لدعم الفلسطينيين، كما يرفع شعار المهرجان العلم الفلسطيني إلى جانب العلم المصري.

وكشف القائمون على مهرجان "العلمين"، أنه سيراعي في نسخته الثانية "ترشيد استهلاك الكهرباء في مصر، وتخفيف الأحمال"، وذلك عبر إقامة معظم فعالياته خلال فترة النهار، واستخدام "أجهزة لتوليد الطاقة الشمسية، ومولدات الكهرباء" بحسب ما أعلنت الإعلامية منى عبدالوهاب، المنسق العام والمتحدث الرسمي للمهرجان.

وتشمل فعاليات مهرجان "العلمين" بنسخته الثانية مهرجانًا خاصًا للأطفال بعنوان "نبتة" تحت رئاسة الفنان المصري أحمد أمين، بالإضافة لمهرجانات للموسيقى، والترفيه، والطعام، والطفل، والرياضة.

ويوجه المهرجان رسالة "شكر وعرفان للكاتب المصري الراحل وحيد حامد في ذكرى رحيله، وسيحيي حفلاته الموسيقية، نخبة من أشهر نجوم الغناء في مصر والعالم العربي، كـ :عمرو دياب، محمد منير، كاظم الساهر، ديانا حداد، سعاد ماسي، تامر عاشر، ويجز، وفرقة كايروكي.

وسيكون هناك تعاون بين "موسم الرياض" ومهرجان "العلمين" في رعاية متبادلة لعددٍ من العروض المسرحية، والحفلات الموسيقية.

وقال عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن "مهرجان العلمين حقق خلال دورته الماضية مليون زائر، وهدفنا في النسخة الحالية مضاعفة الرقم والوصول لـ 2 مليون زائر."



