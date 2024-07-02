دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سيشارك جين نجم "الكي-بوب" الكوري الجنوبي وأحد أعضاء فرقة "BTS" الغنائية الشهيرة، كحامل شعلة في أولمبياد باريس 2024، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، نقلاً عن مصدر مطلع في صناعة الموسيقى في سيئول.

ويأتي خبر مشاركة كيم سوكجين المعروف فنيًا باسم جين، البالغ من العمر 31 عامًا، في الأولمبياد، بعد وقت قصير من إتمام خدمته العسكرية، ليكون بذلك أول عضو في الفرقة يتم واجب الخدمة الإلزامي، بينما يعمل على إطلاق ألبوم منفرد في النصف الثاني من العام.

وعبر جين في رسالة لمعجبيه عن سعادته بالعودة للعمل، وطلب منهم الانتظار لمدة "أطول قليلاً"، نافيًا أن يكون لديه أي خطط للتمثيل في المستقبل القريب.

