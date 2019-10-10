دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رغم أن الهيئة العامة للترفيه بالسعودية قد نشرت إعلاناً حول استقبالها للفرقة الكورية "بي تي إس" في يوليو/ تموز الماضي، إلّا أن الناس ما زالوا يغردون عن "اليوم المنتظر".

وفي ملعب الملك فهد الدولي، ستُحيي الفرقة الكورية حفلها الأول في المملكة العربية السعودية بتاريخ 11 أكتوبر/ تشرين الأول، وذلك ضمن فعاليات "موسم الرياض"، الذي سيستمر حتى منتصف شهر ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وانهالت تغريدات الناس عبر موقع "تويتر" عن حماسهم لمتابعة حفل الفرقة الكورية، في الرياض، إذ كتب أحدهم: "ستكون أفخم حفلة موسيقية في السعودية".

ووفقاً لما نقله موقع الهيئة العامة للترفيه في السعودية، يعد هذا الحفل بمثابة محطة في الجولة العالمية للفرقة، التي تحمل عنوان "Love yourself.. Speak Yourself"، فهي تعرف بكونها الجولة الأعلى تسجيلاً للإيرادات في شهر مايو/ أيّار الماضي.

وخلال شهر واحد، نجحت الفرقة الكورية بجمع 50 مليون دولار، مما جعلها أحد أبرز الفرق الموسيقية في فن البوب العالمي.

وفي مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، بدأت فرقة "بي تي إس" جولتها العالمية يوم الرابع من مايو/ آذار، وذلك حسب موقع الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، لتتوجه فيما بعد لإحياء حفلات أخرى بمناطق مختلفة.

وفيما يلي، نستعرض لكم عدداً من التعليقات التي تداولها مغردون عن حفل "بي تي إس" بالسعودية: