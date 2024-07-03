دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعاد الفنان المصري تامر حسني نشر فيديو طريف لمعجبة مصرية طلبت الظهور معه على المسرح، عبر خاصية القصص في حسابه على إنستغرام، الأربعاء، ووعدها بمفاجئة قريبة، بعدما أشعل منصات التواصل مؤخراً بمفاجئته لعروس تونسية.

وعبرت المعجبة المصرية عن حبها الكبير لتامر حسني، وطلبت من متابعيها على تيك توك إيصال الرسالة له قائلة: "نفسي أطلع معك على الستيج، تغنيلي، أسلم على حضرتك، أي حاجة، أنا بعشق حضرتك، أو خدني معاك في أفلامك.. أطلع كومبارس، ممكن."، ورد عليها تامر بالقول: "ياليلي أنا موافق استني مني مفاجأة قريب."

وأشعل تامر حسني منصات التواصل مؤخرًا، بمفاجئته لعروس تونسية ظهر لها من خلف المرآة بينما كانت تستكمل زينتها، استعداداً لليلة الزفاف، وبدت في غاية السعادة، بالمفاجأة التي رتبها لها عريسها.

ونشر تامر صورة مع العروس والعريس عبر خاصية القصص في حسابه على إنستغرام، علق عليها قائلاً: "جيت من مصر علشان أكون جزء من يوم العروسة مريم، وعريسها الألماني، وأنا حبيت أفاجئها لأنها بتحب أغانيا من صغرها.. مبروك حبايب قلبي".

وظهرت العروس التونسية في فيديوهات أخرى وهي تغني وترقص مع تامر حسني، والعريس، وانتشرت مقاطع الفيديو، على نطاق واسع في منصات التواصل، وتباينت ردود الأفعال حولها.