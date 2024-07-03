السعودية.. انطلاق كأس العالم للرياضات الإلكترونية بعرضٍ مبهر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انطلق كأس العالم للرياضات الإلكترونية، الثلاثاء، في العاصمة السعودية الرياض، بعرض مبهر، على أن تبدأ المنافسات رسميًا الأربعاء، وستمتد لـ8 أسابيع، إلى 25 من أغسطس/ آب المقبل.

ويتنافس في هذا الحدث الترفيهي الضخم، أكثر من 1500 لاعب، في 22 بطولة، على جوائز تتجاوز قيمتها الـ 60 مليون دولار، بحسب ما أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية في وقت سابق من الشهر الماضي.

ويصاحب كأس العالم للرياضات الإلكترونية، العديد من الحفلات الموسيقية التي يحييها نخبة من أشهر نجوم الغناء في العالم العربي، كأصالة، نانسي عجرم، أحلام، نوال الكويتية، تامر حسني، أحمد سعد، نبيل شعيل وفرقة ميامي الكويتية.

كما ستعرض 6 مسرحيات كويتية ومصرية، منها مسرحية "ميوزيكال سكول" من بطولة نجم الكوميديا المصري محمد هنيدي.

