"مهم".. تركي آل الشيخ ينشر فيديو عن حدث سيجري في البوليفارد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ مقطع فيديو بتعليق كتب فيه "مهم" معلنا استضافة "البوليفارد" في العاصمة الرياض لكأس العالم للرياضات الإلكترونية بجوائز هي الأضخم في العالم بقيمة نحو 60 مليون دولار.

مقطع الفيديو نشره تركي آل الشيخ عبر صفحاته بمنصات التواصل الاجتماعي وقال فيه: "كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض من 3 يوليو إلى 25 أغسطس، 30 فريق عالمي، ألعاب مميزة، وأكثر من 1500 محترف، في عالم الـGaming".

وتابع: "مو بس كذا، أكبر جوائز بتاريخ العالم، 60 مليون دولار مجموع جوائز البطولة، البوليفارد بينقلب لمدة شهرين Gaming براندينغ حفلات غنائية مسرحيات اكتيفيشن كل شيء تحلمون فيه للشباب والبنات الوعد البوليفارد.."

وأضاف: "برضه نقل لايف على قناة MBC أكشن إن شاء الله بتتحول إلى MBC Gamingوتنقل البطولة لايف.. حدث تاريخي وحفلات ومسرحيات وتفاعل في البوليفارد بكون غير طبيعي متعة للجميع والبوليفارد مفتوح للجميع وتابع البطولة ونتمنى لفرقنا النجاح ان شاء الله ولشبابنا السعودي النجاح والعربي أيضا".