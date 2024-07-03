دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علق تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية، على افتتاح كأس العالم للرياضات الإلكترونية، في تدوينةٍ له على منصة "إكس"، الأربعاء، قائلاً: "كأس يعكس هويتنا وتراثنا، ويثبت بأن وطني السعودية هي الوجهة العالمية الرائدة في صناعة الألعاب، والرياضات الإلكترونية".

وبدأت المنافسات رسميًا الأربعاء 3 تموز/ يوليو الجاري، وستمتد لـ 8 أسابيع، إلى 25 من شهر آب/ أغسطس المقبل، وذلك بعد عرضٍ افتتاحي مبهر بالرياض، الثلاثاء، حقق تفاعلاً على منصات التواصل في السعودية.

ويتنافس في هذا الحدث الترفيهي الضخم، أكثر من 1500 لاعب، في 22 بطولة، على جوائز تتجاوز قيمتها الـ 60 مليون دولار، بحسب ما أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية في وقت سابق من الشهر الماضي.

ويصاحب كأس العالم للرياضات الإلكترونية، العديد من الحفلات الموسيقية التي يحييها نخبة من أشهر نجوم الغناء في العالم العربي، كـ ، أصالة، نانسي عجرم، أحلام، نوال الكويتية، تامر حسني، أحمد سعد، نبيل شعيل وفرقة ميامي الكويتية.

كما ستعرض 6 مسرحيات كويتية ومصرية، منها مسرحية "ميوزيكال سكول" من بطولة نجم الكوميديا المصري محمد هنيدي.

