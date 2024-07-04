فيلم جديد بعنوان "RIP" لبن أفليك ومات ديمون.. هل غيّرا رأيهما في نتفلكس؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بن أفليك ومات ديمون، يتعاونان مجددًا في فيلم جديد، بعنوان "RIP".. هذا ما أعلنته نتفليكس عن عودة إحدى الثنائيات الشهيرة في هوليوود، للعمل معًا.

وبحسب المنصة: "سيكون فيلم الجريمة والإثارة الجديد RIP، من إخراج الكاتب والمخرج جو كارناهان، وسيتم إنتاج الفيلم بواسطة Artists Equity، وهو الاستوديو الذي أسسه ديمون وأفليك في عام 2022."، ولم يكشف المزيد عن تفاصيل الفيلم.

وركز الإعلان عن مشروع الفيلم الجديد، على الصداقة التي تجمع بين النجمين منذ الطفولة، والتي تحولت لشراكة فنية لاحقاً: "كان مات ديمون وبن أفليك صديقين منذ أن كانا في المدرسة الابتدائية، والآن ينقلان هذه الصداقة إلى نتفلكس."

وأثمرت الشراكة الفنية بين أفليك وديمون عن فوزهما بجائزة أوسكار أفضل سيناريو عن فيلم "Good Will Hunting" عام 1997، كما شاركا في هذا الفيلم، وظهرا معًا أيضًا في أفلام "Dogma" و"The Last Duel"، بالإضافة إلى "Air" الذي أخرجه أفليك.

والملفت في الأمر أن بن أفليك ومات ديمون حينما أعلنا عن تأسيس شركتهما للإنتاج السينمائي " Artist Equity" في العام 2022، صرحا بأنهما يسعيان من خلالها لـ "المحاولة للحفاظ على صناعة الأفلام التي باتت تواجه خطرا داهما بسبب ما تقوم به منصة نتفلكس"، فهل غير النجمان رأيهما في المنصة؟