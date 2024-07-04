توفيق عبدالحميد يرد على أخبار "تدهور" حالته الصحية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفى الفنان المصري توفيق عبدالحميد، ما يتردد عن تدهور حالته الصحية، وذلك في سلسلة تدوينات نشرها عبر صفحته الشخصية على فيسبوك.

وقال عبد الحميد: "الحمد لله على كل حال، أنا بخير وحالتي الصحية، زي ما هي مفيش جديد"، وأضاف في تدوينة لاحقة: "واضح إن في خبر انتشر عن تدهور حالتي الصحية أزعج الكثير من الأصدقاء والمحبين، وهو خبر غير حقيقي".

وتوجه بالشكر لأصدقائه، ومحبيه قائلًا "شكرًا جزيلًا محبتكم، واهتمامكم تاج فوق راسي، متعكم الله جميعًا بالصحة، والستر، وراحة البال."

وكان آخر عمل فني شارك فيه الفنان المصري البالغ من العمر 67 عامًا، مسلسل "يوتيرن"، في موسم دراما رمضان 2024، وأعلن بعد انتهاء تصوير المسلسل أنه ينوي الاعتزال بسبب حالته الصحية.

