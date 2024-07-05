الأردن.. إليكم تفاصيل فعاليات الدورة 38 من مهرجان جرش للثقافة والفنون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تم الإعلان في الأردن، الخميس، عن إقامة الدورة الـ38 من مهرجان جرش للثقافة والفنون، خلال الفترة الممتدة بين 24 يوليو/ تموز الجاري، و3 أغسطس/ آب المقبل، تحت شعار "ويستمر الوعد".

وكشف مدير المهرجان أيمن سماوي، في بيان، أن "ريع تذاكر الدخول للمهرجان سيخصص للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، إضافة إلى اقتطاع مبالغ مالية من ثمن اللوحات التي ستباع في معرض الفن التشكيلي لفنانين عرب، دعمًا لجهودها الإغاثية وخصوصا في قطاع غزة".

وسيشهد المهرجان "إقامة فعاليات فلسطينية عديدة، تأتي بمقدمتها فرقة (صول) القادمة إلى المهرجان من قطاع غزة.".

وذكر سماوي أن "هذه الفرقة التي قاومت الموت بالغناء من فوق أنقاض المنازل المدمرة في القطاع، ستقف لتشدو أمام جمهور المهرجان".

وبينما تغيب الفعاليات الغنائية عن المسرح الجنوبي هذا العام، سيحتضن المسرح الشمالي، حفلات يحييها، نخبة من نجوم الغناء في الأردن والعالم العربي، مثل مارسيل خليفة، وعفاف راضي، وأميمة الخليل، وعمر العبداللات، وديانا كرزون، وفايا يونان، ونداء شرارة، وفنانون آخرون.

وستشمل فعاليات المهرجان أمسيات شعرية، يشارك فيها شعراء أردنيين وعرب، من بينهم الشاعر السوري أدونيس، بالإضافة لمتلقى للفن التشكيلي، وآخر للنحت، وتقديم جائزة "خليل قنديل" للقصة القصيرة، ومهرجان مسرحي لـ"المونودراما"، وملتقى لآلة الناي، إلى جانب فعاليات للأطفال والشباب.



