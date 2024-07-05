عبادي الجوهر يُكرم بمجسم من الذهب لمسرحه في "ليلة وردة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--لا يزال التفاعل مستمرًا مع "ليلة وردة"، التي أقيمت في السعودية، الخميس، ضمن فعاليات موسم جدة، والتي شهدت تكريمًا خاصًا أيضًا للمطرب السعودي عبادي الجوهر بمجسم من الذهب للمسرح الذي يحمل اسمه.

وحضر الحفل الذي أقيم على مسرح "عبادي الجوهر أرينا" رياض القصري نجل الفنانة الراحلة وردة الجزائرية، واستلم درعاً تكريميًا لذكرى والدته ومسيرتها الفنية.

وحقق أداء أصالة في الحفل الذي لأغنيتي "في يوم وليلة"، و"أوقاتي بتحلو" تفاعلًا واسعاً على منصات التواصل.

واحتفى متابعون على منصات التواصل بأداء الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في الحفل، لأربعة من روائع الراحلة وردة، "قلبي سعيد"، "بتونس بيك"، "لولا الملامة"، و"وقال إيه بيسألوني".

كما أدت المطربة المصرية ريهام عبد الحكيم، أغنيات "العيون السود"، و"أنا اللي بينكم هنا"، و"حرمت أحبك"، وصف متابعون أداءها بـ "المبدع والرائع".

وبلمستها الخاصة أدت المغنية اللبنانية عبير نعمة، اثنتين من أغاني الراحلة وردة "وحشتوني"، و"أكدب عليك".

وكان مفاجأة الحفل المطرب السعودي عبادي الجوهر، الذي تم تكريمه في "ليلة وردة" عن مجمل مسيرته الممتدة منذ 5 عقود، وأُهدي مجسم من الذهب الخاص للمسرح الذي يحمل اسمه في جدة "عبادي الجوهر أرينا".

وغنى عبادي الجوهر ديو مع أصالة، أعادا فيه تقديم أغنية "زمان ماهو زماني" التي سبق أن غناها المطرب السعودي مع الراحلة وردة الجزائرية.



