دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حقق أداء أصالة في "ليلة وردة"، الخميس، تفاعلًا واسعاً على منصات التواصل في السعودية، واستعاد متابعون شهادات أثنت فيها المطربة الراحلة وردة الجزائرية على أصالة، كما برز رد طريف من أحلام، بعد محاولات لإشعال الخلاف بينهما مجدداً بسبب أغنية في ألبوم "ثم أنا".

وأدت أصالة في الحفل الذي أقيم على مسرح "عبادي الجوهر أرينا" ضمن فعاليات موسم جدة، أغنية "في يوم وليلة"، للراحلة وردة الجزائرية، وبعد انتهاء الأغنية تحدثت عن علاقتها بها قائلة: "كنت بنت لهذه الست العظيمة، كانت أمي، وأقولها أمي من جواة قلبي، وقت ما تعرفت عليها."

وأضافت: "كنت فاكرة إن منها كتير لكن مع مرور الوقت عرفت إنها وحدها في الفن"، وتوجهت بالتحية لنجل الفنانة الراحلة وردة الذي كان بين الحضور.

كما غنت أصالة إحدى روائع وردة "أوقاتي بتحلو"، وبدا عليها التوتر عند انتهاء الغناء، وتوجهت لمحبيها وللجمهور، وقائد الفرقة الموسيقية وليد فايد بالاعتذار قائلة: "أكبر تاريخ في حياتي حفظته هو تاريخ وردة، لكن أعذروني".

واختتمت أصالة مشاركتها في "ليلة وردة" بغناء ديو مع عبادي الجوهر، أعادا فيه تقديم أغنية "زمان ماهو زماني" التي سبق أن غناها المطرب السعودي مع الراحلة وردة الجزائرية.

وقوبل أداء أصالة في الحفل، بتفاعل كبير على منصات التواصل، ومن المتابعين مَن استعاد شهادات من الراحلة وردة الجزائرية بحق أصالة.

وانتشر فيديو لأصالة من كواليس حفل "ليلة وردة"، ترد فيه على ما اعتُبر تلميحًا من المطربة الإماراتية أحلام، لتشابه أغنية "الكرسي" من ألبوم أصالة الخليجي الجديد "ثم أنا" مع أغنية "موعدنا الأخير" التي أصدرتها في عام 2021.

وأعادت أحلام نشر الفيديو عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، وعلقت عليه بطريقة طريفة قائلة: "أصول عمري انتي مش عندك حفله ؟ ركزي بس في الحفلة، وخلي الباقي علي، كثرة الشوشرة تأثر على الصوت حياتي"، واعتبرت أن ذلك بمثابة دعاية لصالح أصالة.

وكانت أحلام قد قطعت الطريق سابقًا على ما اعتبرته محاولة لإشعال الخلاف بينها، وبين أصالة، بسبب تشابه في أغنية أخرى من ألبوم الأخيرة "ثم أنا"، مع لحن إحدى أغانيها التي أصدرتها سابقًا.