دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار الفنان المصري محمد صبحي الجدل، الاثنين، في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، عن فكرة خيالية لفيلم "عن بطل سعودي، مجرد خيال لتقريب الصورة"، علق عليها بالقول "الفضيحة الكبرى بلا حياء ولاخجل".

وجاء في التدوينة التي كتبها صبحي: "عيب.. تخيلوا لو فيه فيلم جديد هنا في القاهرة، سيبدأ اسمه سوسو، عن رجل سعودي يأتي إلى القاهرة يسكر في الفنادق، والكباريهات، ويلعب القمار، وعندما خسر كل أمواله بدأ ينصب على المصريين، ويسرقهم بطريقة كوميدية."وأضاف: "فيلم إنتاج مصري ضخم عالمي، ولكن المشكلة أنه لا يوجد ممثل سعودي وافق أن يمثل الدور.. الجميع رفضوا حبًا واحترامًا للشعب السعودي، وكذلك مصر لن ترضى إهانة الشعب السعودي الشقيق.."

وختم صبحي تدوينته بالقول: "عشت عمري أحافظ على وطني، وأحافظ على ريادة مصر في الفن، والثقافة، وأحترم الجمهور، ولا يشتريني الدولار".



وتمت مشاركة التدوينة والتفاعل معها على نطاق واسع، وفسرها عدد من المتابعين، بانتقاد مبطن من محمد صبحي، لفكرة فيلم "النونو" من بطولة الفنان أحمد حلمي، والتي أعلن عنها تركي آل الشيخ مؤخرًا.

وأتى الإعلان في فيديو نشره آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، قال فيه: "لدينا مفاجأة مهمة مع الأسطورة أحمد حلمي، في واحد من الأفلام التي سيبدأ تصويرها نهاية 2024 -بداية 2025".

وأضاف: "فيلم نصاب كبير سيأتي إلى المملكة، ويقوم بعمليتي نصب كبيرتين، الأولى في موسم بطولة الـ Gaming، والثانية على ناس في العمرة والحج، نترقب الفيلم".



وقوبل الإعلان عن فكرة الفيلم، بتفاعل كبير وانتقادات من بعض المتابعين المصريين على منصات التواصل.

