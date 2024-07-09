تامر حسني يظهر بإطلالة جديدة ويدعو للانضمام لـ "رابطة لمحبي القُرع"

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سالم الهندي لـCNN: ديو عالمي لتامر حسني ومحمد رمضان "مكسر الدنيا"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ظهر الفنان المصري تامر حسني، بإطلالة جديدة حليق الرأس، في مجموعة صور نشرها عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، الثلاثاء، من بينها صورة طريفة مع مجموعة من أصدقائه حليقي الرأس، وأثار حماس متابعيه بصورة أخرى إلى جانب الفنانة المصرية كارولين عزمي.

وعلق تامر على الصورة الطريفة التي جمعته بأصدقائه: "بأسس أول رابطه لمحبي القُرع، عااااااااااش القُرع.. مين جاي معانا"

وكان الفنان المصري قد كشف عن إطلالته الصيفية الجديدة، قبل يوم، في صورة علق عليها قائلاً: "بصورلكوا حاجة جديدة جدًا، دلوقتي بس مش جامدين جامدين"، في إشارة إلى أغنيته الجديدة التي أصدرها مؤخرًا.

لاحقًا، نشر صورة تجمعه والفنانة كارولين عزمي، أثار فيها حماس متابعيه، حول موضوع تصويره الجديد.

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