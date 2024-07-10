الغول عائد في منتصف 2026.. الإعلان عن جزء خامس من فيلم "Shrek"

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الغول عائد في منتصف 2026.. الإعلان عن جزء خامس من فيلم "Shrek"
Credit: Moviestore/Shutterstock

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد استوديو الأفلام Dreamworks Animation في تدوينة عبر منصة إكس، أن فيلم "Shrek 5" سيصل إلى الشاشة الكبيرة في 1 تموز/ يوليو 2026 ، بعد حوالي 16 عامًا من إصدار  الجزء الرابع من الفيلم.

وبدأ النجوم الكبار بتسجيل الأداء الصوتي للفيلم الجديد من السلسلة فعليًا، وفقًا لما جاء في التدوينة، ويقوم مايك مايرز بأداء صوت الغول "Shrek"، وتؤدي كاميرون دياز دور الأميرة "فيونا"، ويعود إدي ميرفي لأداء دور الحمار الذي لا يمكن كبته، ولم يتم التأكد بعد ما إذا كان أنطونيو بانديراس سيشارك في فيلم "Shrek 5" بدور  "القط الخارج عن القانون".

والفيلم من إخراج والت دورن، وبراد أبلسون ، وتأليف مايكل ماكولرز، وكريستوفر ميليداندري.

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وحقق الجزء الأول من فيلم "Shrek" نجاحًا ساحقًا عندما تم إصداره في عام 2001، وأنتج أجزاء أخرى منه هي: "Shrek 2" في عام 2004، و"Shrek the Third" في عام 2007، و"Shrek Forever After" في عام 2010.
 

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