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نشر الأحد ، 01 أكتوبر / تشرين الأول 2023

هل ستسافر الى أمريكا؟ يمكنك الآن استئجار منزل على AirBnB أقام به إلفيس بريسلي وقضاء إجازة مثل ملك

اقض ليلة تعود بك إلى زمن التسعينيات.. آخر متجر فيديو "بلوك باستر" في العالم متاح الآن للإيجار على موقع "Airbnb"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من البديهي ألا يكون إعلانًا لاستئجار مسكن عطلات يصف نفسه بكونه "مستنقعًا مغطى بالوحل، والطحالب، ومغمور بالمياه العكرة" مطلوباً.

ولكن هذه الإضافة الجديدة على منصة "إير بي إن بي" (Airbnb) في المرتفعات الاسكتلندية تشكل استثناءً للقاعدة، فهذا المسكن يُعيد خلق منزل "شريك" (Shrek)، أي شخصية الغول المحبوبة من شركة "دريم ووركس أنيميشن".

ويقع "مستنقع" شريك على أراضي "Ardverikie Estate"، وهو قصر اسكتلندي يعود تاريخه إلى القرن الـ19 في المرتفعات الاسكتلندية.

يقع منزل شريك في المرتفعات الاسكتلندية. Credit: Alix McIntosh/Airbnb

تجربة فريدة

والمهتمون مدعوون لتسجيل رغبتهم في الإقامة بالمستنقع الذي يمكنه استيعاب 3 ضيوف يتجاوزون سن الخامسة اعتباراً من 13 أكتوبر/تشرين الأول.

ولن تتمكن سوى مجموعة واحدة فقط من تأمين الإقامة لمدة ليلتين من المقرر أن تكونا من 27 إلى 29 أكتوبر /تشرين الأول.

نظرة خاطفة داخل منزل العطلة المستوحى من منزل شخصية شريك Credit: Alix McIntosh/Airbnb

ورغم حاجة المهتمين إلى تنظيم رحلتهم إلى الموقع، إلا أنّ إقامتهم في منزل "شريك" ستكون مجانية.

وفي الوقت ذاته، تعهدت شركة "Airbnb" بالتبرع لجمعية "HopScotch Children’s Charity"، وهي منظمة غير ربحية تنظم إجازات للأطفال الضعفاء والمحرومين في اسكتلندا.

وتُعد هذه أحدث إضافة في سلسلة من عروض "Airbnb" الترويجية المستوحاة من التلفزيون والسينما. وفي العام الماضي، أُعطي زوار باريس فرصة الإقامة في غرفة فخمة داخل ملهى "Moulin Rouge" ، بديكورات مستوحاة من فيلم للمخرج باز لورمان.

ومؤخرًا، استطاع محبو "باربي" استئجار غرفة في منزل مستوحى من منزل "باربي دريم هاوس" في ماليبو بكاليفورنيا.

داخل المستنقع

يمكن للضيوف توقع إعادة إنشاء مسكن "شريك المتواضع" بشكلٍ دقيق، من الأثاث الخشبي، إلى تفاصيل مثل جذوع الأشجار، والمناطق المحيطة من الغابات.

وتمامًا مثل منزل "شريك"، يقع الحمام على بُعد 20 مترًا من المبنى الرئيسي.

توفر المنطقة المجاورة أيضًا الكثير من الأشياء التي يمكن رؤيتها والقيام بها، بدءًا من بحيرة "Loch Laggan" المذهلة المُحاطة بالتلال الشاهقة، وحتى الجمال البري لحديقة "كيرنجورمز" الوطنية.

وعلى مدى عقدين من الزمن منذ أن فاز فيلم "Shrek" الأصلي بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة لعام 2002، استمرت السلسلة في إلهام أفلام إضافية، ومناطق الجذب السياحي.

وبالنسبة لعشاق أفلام "شريك" الذين لا يستطيعون تأمين فرصة الإقامة في المستنقع، تتوفر لهم رحلة إلى منطقة "Shrek's Adventure" السياحية في لندن.