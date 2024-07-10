قصي خولي يثير فضول جمهوره بفيديو من موقع تصوير عمله الجديد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار الفنان السوري قصي خولي فضول متابعيه بفيديو نشره في حسابه الرسمي على إنستغرام، الأربعاء، يظهر فيه وهو يستكمل استعداداته للوقوف أمام الكاميرا.

ولم يكشف قصي، عن طبيعة العمل الجديد، الذي دعا الجمهور لترقبه في صور حديثه نشرها قبل أيام. ويأتي ذلك بعد غيابه عن موسم دراما رمضان 2024، حيث قدم أحدث أدواره التلفزيونية في مسلسل و"أخيرًا" في 2023.

واحتفل النجم السوري مؤخرًا بعيد ميلاد ابنه "العميد فارس" السادس، بمجموعة صور نشرها برفقته، وعلّق عليها بقوله: "أنت الحب، والأمل، والمستقبل. عميد، بحبك كتير يا فارس حياتنا".



