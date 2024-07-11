دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--تحدثت الممثلة الأمريكية شارون ستون عن السكتة الدماغية التي أُصيبت بها عام 2001، والتي أدت إلى نزيف في المخ هدد حياتها، لمدة 9 أيام، والفترة الطويلة اللاحقة التي استغرقتها في التعافي، وخسرت خلالها كل شيء.

وقالت ستون في مقابلة مع "هوليوود ريبورتر": "كل شيء تغير.. حاسة الشم، البصر، اللمس. لم أتمكن من القراءة لبضع سنوات.. لقد اعتقد الكثير من الناس أنني سأموت".

وكشفت نجمة فيلم "غريزة أساسية" أن فترة تعافيها استغرقت 7 سنوات، واستغلها الناس في تلك الفترة بحسب قولها.

وأوضحت: "لقد قمت بتوفير 18 مليون دولار بسبب نجاحاتي، ولكن عندما عدت إلى حسابي المصرفي، اختفى كل شيء.. ثلاجتي وهاتفي، كل شيء كان بأسماء أشخاص آخرين".

ورغم أنها بقيت بدون "أي أموال" إلا أنها "قررت البقاء حاضرة" بحسب تعبيرها.

وأضافت شارون ستون: "قررت ألا أتمسك بالمرض أو بأي مرارة أو غضب". وقالت: "إذا قضمت بذرة المرارة فإنها لن تتركك أبداً، ولكن إذا كان لديك الإيمان، حتى لو كان هذا الإيمان بحجم حبة الخردل، فسوف تنجو، لذا، فأنا أعيش من أجل الفرح الآن.. أنا أعيش من أجل الهدف".



