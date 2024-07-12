دانييلا رحمة تنشر صوراً جديدة من زفافها على ناصيف زيتون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--نشرت الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة، عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، الخميس، مجموعة صور جديدة من زفافها على الفنان السوري ناصيف زيتون.

وركزت الصور الجديدة على تفاصيل إطلالتها في ليلة الزفاف، وتوجهت لمحبيها بالقول: "ممتنة جدًا، لكم جميعًا، على حبكم وتمنياتكم الدافئة في يوم زفافنا."

وكان الفنان السوري ناصيف زيتون، والفنانة اللبنانية دانييلا رحمة، قد نشرا الصور الرسمية لزفافهما، عبر حساباتهما على منصات التواصل، وذلك بعد حوالي الأسبوع من إقامة الزفاف في مدينة جبيل بلبنان، مطلع يوليو/ تموز الجاري.

واقتصر حضور حفل الزفاف على عدد محدود من العائلة والأصدقاء المقربين، وأحيط بتكتم شديد بعيدًا عن وسائل الإعلام، كما قصة الحب التي جمعت بين الثنائي، التي رفض كلاهما التطرق لها نهائيًا، قبل الإعلان عن زفافهما.

