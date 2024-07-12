عبدالله الرويشد في أول تدوينة له بعد إصابته بوعكة صحية "ولهان عليكم"

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صورة أرشيفية لعبد الله الرويشدCredit: Abdullah Al-Ruwaishid/"X"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شارك المطرب الكويتي عبدالله الرويشد، الجمعة، تدوينة لحساب "روتانا" على منصة "إكس"، تعلن عن إصدار غنائي جديد مصور له، بينما يستكمل رحلته العلاجية في ألمانيا، بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها أواخر شباط/ فبراير 2024.

وفي أول تدوينة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" منذ تعرضه للوعكة التي أقلقت محبيه، كتب الرويشد: "حبايبي ولهان عليكم."


وكان عددٌ من أصدقاء المطرب الكويتي، قد نشروا مجموعة من الصور، ومقطع فيديو برفقته، وجه فيه التحية لجمهوره، خلال رحلته العلاجية في ألمانيا، أواخر شهر حزيران / يونيو الماضي، ومطلع تموز/ يوليو الجاري.

 

ونُقل الرويشد إلى أحد مشافي الكويت في فبراير/ شباط الماضي، إثر تعرضه لوعكةٍ صحية، وأكد نجله خالد بعد أيام من نقله إلى المستشفى أن وضعه الصحي مستقر. 

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