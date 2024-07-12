إبراهيم تاتليس خضع لعملية جراحية في القلب وابنته ديلان تخلفت عن الحضور

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- خضع الفنان التركي الشهير، إبراهيم تاتليس، لعملية جراحية في القلب، الجمعة، ونُقل إلى غرفة العناية المركزة، كإجراء احترازي بعد نجاح العملية، بحسب موقع CNN Türk.

ورافق تاتليس (72عامًا) في المشفى، خلال العملية التي استغرقت ساعتين ونصف، أبناؤه: أحمد الذي تصالح معه مؤخرًا، والمغني إيدو، وملك زبيدة، و ابنته الصغرى إليف آدا.

بينما تخلفت ابنته المغنية ديلان عن الحضور، بعدما زعمت أنها تعرضت للعنف من والدها في منشور لها مؤخراً.

وكان إبراهيم تاتليس قد انفجر بالبكاء أمام الجمهور، في حفلٍ أحياه، الخميس، معلنًا عن خضوعه لعملية جراحية، وطلب من جمهوره ومحبيه الدعاء له.



