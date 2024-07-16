جين من فرقة "BTS" شارك في حمل شعلة أولمبياد باريس 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--شارك جين نجم "الكي-بوب" الكوري الجنوبي وأحد أعضاء فرقة "BTS" الغنائية الشهيرة، في حمل شعلة في أولمبياد باريس 2024، الأحد، في الجزء الخاص بمتحف "اللوفر".

وحمل معجبون لافتات، رحبت بالنجم الكوري، وعندما خرج من مركز تتابع حمل الشعلة في "اللوفر"؛ بدأ الجمهور في الهتاف باسمه. بحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".

وقال جين بعد أن أكمل مسيرة تتابع الشعلة: "أشعر بالشرف لتمكني من المشاركة في حمل الشعلة اليوم، وأتقدم بخالص الشكر لجمهور الفرقة (آرمي) وجميع المعجبين الذين أتاحوا لي حمل الشعلة"، وفقًا لما نقلته وكالة "يونهاب"، عن شركة "هايب"، الشركة الأم لوكالة "بيغ هيت ميوزيك" التي تدير أعمال فرقة "BTS".



