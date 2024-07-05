"هل أنت متأكد".. جيمين وجونغ كوك من "BTS" يدخلان مجال عروض الواقع

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يشارك نجمي الـ "كي-بوب" جيمين وجونغ كوك من فرقة "BTS" الكورية الجنوبية الشهيرة، في أحد عروض الواقع، من خلال برنامج مغامرات سفر جديد بعنوان "هل أنت متأكد".

ويتتبع البرنامج الذي يعرض على "ديزني+" : " جيمين وجونغ كوك أثناء اجتيازهما 3 مواقع تتمتع بطبيعة  خلابة حول العالم، ولاية نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، جزيرة جيجو بكوريا الجنوبية، وسابورو في اليابان."

وبحسب بيان صحفي: "ستأخذ السلسلة المكونة من 8 أجزاء المشاهدين في رحلة مليئة بالمرح مع جيمين وجونغ كوك أثناء تناولهم الطعام، والتسوق والطهي، والتخييم، والزوارق والسباحة والرحلة البرية معًا."

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وسيعطي البرنامج: "نظرة أعمق على الكيمياء التي لا يمكن إنكارها بين جيمين وجونغ كوك، وصداقتهما المحببة أثناء ارتباطهما بمجموعة متنوعة من اللحظات التي لا تنسى طوال الرحلة، والانغماس في ثقافات مختلفة، واستكشاف العديد من الأنشطة المليئة بالإثارة، وتجربة الأنشطة المحلية، والمأكولات."
 

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