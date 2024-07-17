نادين نجيم تستشير معجبيها في دورها المقبل وتفاعل كبير على تدوينتها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أشعلت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، حماسة متابعيها على منصة إكس، الأربعاء، في تدوينة طلبت فيها من معجبيها اختيار دورها المقبل.

وتوجهت نادين في تدوينتها بالسؤال لهم: "ما هي الشخصية التي تريدون مني أن ألعبها؟"

وتفاعل متابعو النجمة اللبنانية بشكل كبير، مع سؤالها وتنوعت اقتراحاتهم بين "الرعب"، و"الأكشن"، ومنهم من اقترح عليها دور محامية، أو معلمة، أو أن تؤدي دورًا تاريخيًا، وطالبها كثر بالمزيد من الأدوار الرومانسية، والكوميدية.

وعادت نادين في موسم دراما رمضان 2024، لتقديم شخصية " النقيب سما" في مسلسل 2024، بعد نجاحها الكبير في تقديم هذه الشخصية في مسلسل 2020.



