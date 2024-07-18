شاهد انطلاق الأمير الحسين والأميرة رجوة في "الموكب الأحمر" من قصر زهران إلى قصر الحسينية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--بدت الأميرة رجوة الحسين في أشهر حملها الأخيرة، في أحدث ظهور لها إلى جانب زوجها الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد الأردن، الأربعاء، خلال زيارتهما لإحدى شركات المحتوى الرقمي في المملكة.

وظهرت الأميرة رجوة الحسين، في مقطع فيديو، وهي تستعين بزوجها في نزول السلم، خلال دخولهما إلى مقر شركة "digitales Media" المتخصصة بإنتاج "محتوى يُعنى بالقضايا الاجتماعية، والصحة النفسية، وإيصال القيم الهادفة للأطفال والأسرة"، في الأردن.

ونشر الحساب الرسمي لولي عهد الأردن على إنستغرام، صورًا من الزيارة.



