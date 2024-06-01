عام على الزفاف الملكي.. محطات مزدحمة للأمير الحسين "ورفيقة الدرب" رجوة

عمّان، الأردن (CNN)-- حلّت في الأول من يونيو/ حزيران 2024 ، الذكرى الأولى لزفاف ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، الأمير الحسين بن عبدالله على الأميرة رجوة الحسين، ليدخلا بذلك عامهما الثاني في انتظار طفلهما الأول هذا الصيف، وسط حالة ترقب شعبيّة لعضو العائلة الملكية الجديد.

وشهد العام الماضي، عدة محطات ومهمات رسمية جمعت الأمير الشاب وزوجته الأميرة رجوة، التي مُنحت لقبها الملكي يوم عقد قرانهما في قصر زهران بإرادة ملكية من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني. وشغل الثنائي بظهورهما "المتناغم" في عدة مناسبات، أحاديث الشارع الأردني واهتمامه.

ويحرص ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله، على التفاعل والتواصل مباشرة مع مواطنيه، من خلال زياراته العامة واللقاءات الخاصة مع مختلف شرائح المجتمع، يستمع خلالها بعناية إلى هموم الأردنيين وتطلعاتهم المستقبلية.

وبدأت قصة الثنائي، عند إعلان الديوان الملكي الأردني الهاشمي، خطوبة ولي العهد الأمير الحسين في السابع عشر من أغسطس/ آب العام 2022، على رجوة خالد بن مساعد آل السيف، في احتفال عائلي أُقيم في منزل والدها آنذاك في الرياض.

وشاركت الأميرة رجوة الأمير الحسين خلال الخطوبة عدة مناسبات علنية، من بينها جولة مع عمه الأمير الحسن بن طلال، في جناح مقتنيات الملك المؤسس في الديوان الملكي في الثامن عشر من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، وجولة أخرى في بداية عام 2023 إلى مقر مبادرة "عبق اللون" الخاصة بنشاطات إبداعية للطلبة المكفوفين.

وخطف الثنائي الملكي الأنظار مجددا، في حفل زواج الأميرة إيمان بنت عبدالله في مارس/ آذار 2023، كما نشر الأمير الشاب معايدة وجهها إلى "غاليتي رجوة" في ذكرى ميلادها، العام الماضي.

ويتزامن اليوم الأول من يونيو/ حزيران 2024، مع انطلاق أعمال منتدى "تواصل" المنبثق عن مؤسسة ولي العهد في نسخته الثانية، وهو منتدى متخصص يرعى حوارات واسعة حول القضايا الوطنية مع جيل الشباب، حيث رافقت الأميرة رجوة الأمير الحسين إلى المنتدى في نسخته الأولى في شهر أبريل/ نيسان 2023، ولفتت حينها إجابته "العفوية" الحضور، على سؤال لأحد الشباب المشاركين عن كيفية تعرفّه إليها.

وفي الأول من يونيو/حزيران 2023، حظي الزفاف الملكي المهيب للأمير الحسين والأميرة رجوة، بتغطية عالمية واسعة وحضور كبار الشخصيات، إذ جمع بين المراسم الملكية العريقة للعائلة الهاشمية، وبين التقاليد الأردنية الموروثة، كما جاب الموكب الأحمر بالعروسين شوارع العاصمة انطلاقا من قصر زهران موقع عقد القران إلى قصر الحسينية، وهو يُعدّ علامة فارقة للمناسبات الوطنية وفق بروتوكول التشريفات الملكية.

وكان ولي العهد الأردني، الأمير الحسين، قد نشر صورة الزفاف الرسمية الأولى في اليوم التالي على صفحته الرسمية عبر موقع "انستغرام"، ليعلّق عليها بقوله: "أحمد الله الذي منّ علي برجوة، لتكون قرة عيني ورفيقة دربي، وأسأل الله سبحانه أن يحيطنا بالطمأنينة، ويحفظنا بالمودة، ويرزقنا بالذرية الصالحة، ويعيننا على تنشئتها نشأة مؤمنة طيبة تليق بوطننا وأهلنا. الشكر يتجدد لكل من شاركنا فرحتنا في الأردن الحبيب، ومن كل أهلنا وأصدقائنا من مختلف البقاع، والحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه".

وتنوعت النشاطات العلنية للأميرين منذ ذلك الوقت، بين السياسي منها والاجتماعي وحتى الرياضي، حيث ظهرا معا في مباراة منتخب "النشامى" الأردني أمام منتخب طاجيكستان في ربع النهائي لكأس آسيا 2023 في قطر، وسط تفاعل كبير مع الجماهير المشجعة.

وعلى مستوى المناسبات الخاصة، أعلن الديوان الملكي الأردني في العاشر من أبريل/ نيسان هذا العام، "أن صاحبي السمو الملكي، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوة الحسين المعظمين، ينتظران، بعون الله وفضله، مولودهما الأول، في صيف العام الحالي".

وفي الـ28 من الشهر ذاته، نشرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" صورة خاصة للأميرة رجوة بمناسبة عيد ميلادها الثلاثين مرتدية ثوبا مخمليا كُحلي اللون، ونشر الأمير الحسين صورة مشتركة لهما، قال فيها: "أسأل المولى عز وجل أن يديم المودة بيننا.. كل عام ورفيقة العمر رجوة بألف خير".

وضمن أولى المهمات الخارجية للثنائي الملكي، ظهرت الأميرة رجوة مع ولي العهد في يناير/كانون الثاني 2024، خلال زيارة رسمية إلى سنغافورة، رعى خلالها إطلاق منتدى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأردني- السنغافوري، فيما حظي الظهور الرسمي الخارجي الثاني أيضا باهتمام بالغ في سبتمبر/أيلول 2023 إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، الذي خُصص لبحث قضايا متعلقة بالأمن السيبراني والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، عبر لقاءات مع كبار المسؤولين الأمريكيين.

وجاءت الصورة الأحدث للأميرة رجوة الحسين، التي أثارت تفاعلا واسعا اليوم، وهي مرتدية ثوبا أحمر في حقل أخضر، وقد ظهرت عليها جليا علامات الحمل، لتكون هي الصورة الأولى لها في هذه الفترة، بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الأولى للزفاف الملكي، كما تحتفل المملكة الأردنية الهاشمية في التاسع من الشهر الجاري، باليوبيل الفضي لتولّي، الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.