تفاعل على فيديو لرامز جلال يحلق شعره "عالزيرو" أمام الكاميرا

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تفاعل على فيديو لرامز جلال وهو يحلق شعره "عالزيرو" أمام الكاميرا.. "جز وخليك حنين ووفر حق المزين"
Credit: Ramez Galal/Instagram

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—في مقطع فيديو طريف نشره رامز جلال، عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، الخميس، ظهر الفنان المصري وهو يحلق شعره "عالزيرو" أمام الكاميرا، وحقق الفيديو تفاعلاً كبيراً بين متابعيه.

وقال رامز في الفيديو، وهو يحلق شعره "انتقام الساموراي"، وعلق عليه بالقول: "جز وخليك حنين، ووفر حق المزين".

وكانت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز من أوائل المتفاعلين على فيديو زميلها، ووضعت له "إيموجي" يضحك.

ولم يكشف الفنان المصري الذي اعتاد إثارة الجدل في برامج المقالب التي يقدمها في رمضان من كل عام، عن سبب قيامه بحلاقة شعره بهذه الطريقة، ما أثار فضول متابعيه، وتساءل أحد المتابعين: "يعني رمضان الجاي حتكون أصلع"؟

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وتوقع متابع آخر موسمًا جديدا من برنامجه بعنوان "رامز شعره طار"، واستغرب آخرون أنه "لا يزال يحتفظ" بلون شعره المصبوغ منذ الموسم الماضي، والذي ظهر فيه في برنامج "رامز جاب من الآخر".

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