دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--أصدرت شركة "روتانا"، الخميس، أغنية جديدة للفنان الكويتي عبدالله الرويشد، بالتزامن مع عيد ميلاده، وهي الأغنية التي شوق لها جمهوره مؤخرًا، في أول تدوينةٍ له على منصة "إكس"، منذ إصابته بوعكة صحية في فبراير/ شباط الماضي.

والأغنية الجديدة بعنوان "ماقلت ليك"، وهي من كلمات مشعل الدهيم، وألحان ناصر الصالح.

وكانت "روتانا" نشرت عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، تقريرا عن محطات في مسيرة الفنان الكويتي بمناسبة عيد ميلاده، وأعاد عبد الله الرويشد مشاركة التقرير، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، في تدوينةٍ قال فيها: "حبايبي أشكركم.. وإن شاء الله أشوفكم قريبًا".

وأعادت أسيل ابنة عبد الله الرويشد، مشاركة التقرير، عبر حسابها على منصة "إكس"، وتوجهت برسالةٍ مؤثرة لوالدها، في تدوينةٍ قالت فيها: "كل عام وأنت بخير… قلبي متقطع بدونك يا رب يشفيك، وترجع لي عشان توقف دموعي".

كما شارك أحد أصدقاء الفنان الكويتي صورة جمعته به في عيد ميلاده، طمأن من خلالها محبيه على صحته.



