تفاعل على إعلان تركي آل الشيخ عن "جائزة القلم الذهبي للرواية"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قوبل إعلان تركي آل الشيخ عن "جائزة القلم الذهبي للرواية"، السبت، بتفاعلٍ كبير من متابعيه على منصات التواصل، ويبلغ مجموع الجوائز 690 ألف دولار، في خطوة وصفها رئيس هيئة الترفيه في السعودية بـ "الكبيرة لفائدة الروائيين العرب، وصناعة السينما في المنطقة".

وبحسب تدوينة نشرها آل الشيخ، عبر حسابة الرسمي على منصة "إكس"، تركز الجائزة على "الأعمال الروائية الأكثر شعبية، والأكثر قابلية للتحويل لأعمال سينمائية".

وستمنح الجوائز بناء على رأي لجنة تحكيم رئيسية مؤلفة من: "3 روائيين، و3 كتاب سيناريو، و3 منتجين من العالم العربي، بالإضافة إلى لجنة إضافية لمرحلة الفرز الأولي".

وستكون المشاركة مفتوحة: "للأعمال الأصلية من غير اقتباس باللغة العربية، ولجميع الجنسيات، والأعمار"، وأوضح تركي آل الشيخ أنه سيتم الإعلان عن جميع شروط المسابقة لاحقًا، بعد أن تحدث في تدوينته على منصة "إكس" بالتفصيل عن تقسيمات الجوائز، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 690 ألف دولار.

وتأتي "جائزة القلم الذهبي للرواية" التي أعلن عنها رئيس هيئة الترفيه في السعودية، بعد أسبوعين من إعلانه عن قائمة كبيرة من الأفلام المصرية، والسعودية، سيتم إنتاجها بميزانيات ضخمة، خلال عام ونصف، ضمن مشاريع صندوق "Big Time"، وبدعم من هيئة الترفيه في المملكة.



