بفيديو من المستشفى.. الفنان المصري محمد رحيم يطمئن جمهوره على صحته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- طمأن الفنان المصري، محمد رحيم، جمهوره، الأحد، في فيديو نشره عبر صفحته على فيسبوك، وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية عاجلة، إثر تعرضه لذبحة صدرية مؤخرًا.

وبدا رحيم بوضعٍ صحي مستقر، في الفيديو الذي توجه من خلاله بالشكر، لكل من سأل عنه في محنة مرضه.



وكانت زوجة رحيم قد نشرت مجموعة من الصور، لزيارة الفنان محمد منير لهم في المستشفى للاطمئنان على صحة زوجها.

وتحدثت وسائل إعلام مصرية عن تعرض رحيم مؤخراً لأزمة صحية، بينما كان يحضر لأعمال غنائية جديدة في الأستوديو، واتضح بعد نقله إلى المستشفى أنه تعرض لذبحةٍ صدرية، تطلبت تدخلًا جراحيًا عاجلًا.

