"بناء على طلبها".. طبيب شيرين عبدالوهاب يوضح تطورات حالتها الصحية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--نشر الطبيب المصري نبيل عبدالمقصود، تدوينة عبر صفحته على فيسبوك، السبت، كشف فيها أن الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب: "منعزلة حاليًا عن الجميع، وعن كل الأخبار لحين استرداد كامل قوتها".

وجاء في التدوينة التي نشرها الطبيب المتخصص في علاج الإدمان والسموم، أنه يوجه رسالة إلى جمهور ومحبي شيرين، بعدما تردد عنها أخيراً "معلومات كثيرة بعضها غير حقيقي"، و"بصفته طبيبها الخاص أولًا، وبناء على طلبها ثانيًا".

وطمأن عبدالمقصود جمهور الفنانة المصرية، قائلاً بأنها تحت رعايته الطبية الكاملة منذ أكثر من عشرين يومًا، وهى في طريقها لاسترداد كامل صحتها، وعافيتها مره أخرى".

وأوضح أنها تعرضت في الفترة الأخيرة لـ "ضغوطات كبيرة، وقاسية، ومتلاحقة، وعلى جميع الأصعدة دون الدخول في أي تفاصيل.. والآن شيرين في حاجه إلى الدعم، والتأهيل والراحة، والمساندة الاجتماعية الإيجابية، وعدم التعرض لأي سلبيات.. لذلك فهي منعزلة حاليًا عن الجميع، وعن كل الأخبار لحين استرداد كامل قوتها "، بحسب تعبيره.

وعن وضعها الطبي حاليًا قال عبدالمقصود إنها: "متجاوبة، ومتعاونة تمامًا، ولديها رغبة داخلية قوية في استرجاع أصولها مرة أخرى."

وطلب الطبيب المعالج للفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب من جمهورها الدعم والمساندة لحين عودتها: "المطربة الكبيرة التي تحبونها وتريدونها في أبهى صورة" بحسب قوله.

وكانت شيرين قد أصدرت بياناً، تناقلته وسائل الإعلام المصرية، ومنها "الأهرام" مؤخراً، نفت فيه عودتها لطليقها، وجاء في البيان أنها "تكن كل احترام وتقدير للفنان حسام حبيب، ولكن مسألة العودة لم تحدث مطلقًا".