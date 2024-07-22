"بعد شد وجذب" لـ 3 سنوات.. إجازة عرض فيلم "الملحد" في مصر

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"بعد شد وجذب" لـ 3 سنوات.. إجازة عرض فيلم "الملحد" في مصر
Credit: Ahmed El Sobky/Instagram

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن المنتج  المصري أحمد السبكي، عبر حسابه الرسمي في إنستغرام، الإثنين، أن فيلم "الملحد"... الذي أثار الجدل قبل عرضه"، سيجد طريقه للعرض أخيرًا، في دور السينما بمصر، منتصف شهر أغسطس/آب المقبل.

وكشف مخرج الفيلم محمد جمال العدل، أن إجازة عرض الفيلم، أتت بعد "شد وجذب، ومعاناة لمدة 3 سنين"، وذلك في تدوينةٍ نشرها في صفحته الشخصية عبر فيسبوك.

ويتناول فيلم "الملحد" من تأليف الكاتب المصري إبراهيم عيسى: “قضية التطرف الديني والإلحاد"، وتأثيراتها الاجتماعية، ويضم على  قائمة أبطاله: أحمد حاتم، محمود حميدة، حسين فهمي، صابرين، شيرين رضا، وممثلون كثر آخرون.

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