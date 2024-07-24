دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انطلقت فعاليات الدورة الـ 38 من مهرجان جرش للثقافة والفنون، في الأردن، الأربعاء، وأوقد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، شعلة المهرجان، معطيًا إشارة الافتتاح للدورة الجديدة، التي تستمر فعالياتها إلى 3 آب/ أغسطس المقبل.

وتحمل الدورة الـ 38 من مهرجان جرش، شعار "ويستمرالوعد"، وألقت وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء نجار، كلمة بمناسبة الافتتاح، قالت فيها: "إننا نحتفي بالحياة التي ارتبطت بها كينونة المهرجان، الذي انطلق قبل 4 عقود عنوانًا أردنيا وطنيًا، وعنوانًا ثقافيًا إنسانيًا، ممثلًا لفكرنا وثقافتنا الجادة، وفننا التراثي الملتزم، ولهويتنا وسرديتنا الوطنية، في انتمائها لقضايا أمتنا العربية، ومعبرًا عن اعتزازنا لمنجزنا الوطني".

وأضافت: "لا يمكن أن نتنكر للحياة، ونؤمن أن الفن لا يمكن إلا أن يكون حاملًا لرسالة الجمال والخير، وفضاءً لقضية المثقف الفلسطيني في مواجهة الشر والعدوان".

وأشارت وزيرة الثقافة الأردنية إلى أن برنامج المهرجان لهذا العام: "جاء معبرًا عن موقفنا الوطني الذي يصب في التعبير عن حيوية الأمة، ومقدرتها على اجتراح إبداعاتها للتعبير عن أحلامها، وإصرارنا على الحياة الكريمة".

وكشف مدير مهرجان جرش أيمن سماوي، في وقتٍ سابق، أن المهرجان سيشهد "إقامة فعاليات فلسطينية عديدة، تأتي بمقدمتها فرقة (صول) القادمة إلى المهرجان من قطاع غزة".

سيحتضن المسرح الشمالي، حفلات يحييها، نخبة من نجوم الغناء في الأردن والعالم العربي، مثل مارسيل خليفة، وعفاف راضي، وأميمة الخليل، وعمر العبداللات، وديانا كرزون، وفايا يونان، ونداء شرارة، وفنانون آخرون.

وستشمل فعاليات المهرجان أمسيات شعرية، يشارك فيها شعراء أردنيين وعرب، من بينهم الشاعر السوري أدونيس، بالإضافة لمتلقى للفن التشكيلي، وآخر للنحت، وتقديم جائزة "خليل قنديل" للقصة القصيرة، ومهرجان مسرحي لـ"المونودراما"، وملتقى لآلة الناي، إلى جانب فعاليات للأطفال والشباب.

