جنيفير لوبيز تحتفل بعيد ميلادها الـ 55 في أجواء سحرية بدون بن أفليك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- احتفلت جنيفير لوبيز، بعيد ميلادها الـ 55، في أجواء سحرية، بحسب مقطع فيديو شاركته مع متابعيها على انستغرام، ووجهت، الخميس، رسالة مؤثرة لمعجبيها.

وقالت لوبيز في الرسالة التي كتبتها، عبر حسابها الرسمي على إنستغرام: "لقد رأيت جميع أمنيات عيد ميلادي، ومقاطع الفيديو الجميلة، والمشاركات طوال الليلة الماضية وهذا الصباح من جميع أنحاء العالم. لقد ضحكت، وابتسمت، وذرفت بعض الدموع."

وأضافت: "عندما رأيت لوحة الإعلانات في تايمز سكوير، شعرت بالذهول التام. أنا حقًا أملك أفضل وأروع المعجبين في العالم. لم أتمكن أبدًا من التعبير عن مدى تأثري أو مدى شعوري بالسعادة لأنكم جميعًا جزء من حياتي. شكرا جزيلا لكم."

وعبرت لوبيز عن مشاعرها المختلطة تجاه مسيرتها، خلال هذه المرحلة من حياتها قائلةً: "من الصعب تصديق أننا قضينا كل هذا الوقت معًا. إنه أمر مضحك بينما أجلس هنا أفكر في الرحلة الأكثر استثنائية، ما زلت أشعر وكأنني نفس الفتاة التي بدأت مليئة بالطاقة والشجاعة، وعلى استعداد تام لمواجهة العالم كله من الخارج، ومع ذلك فهي رقيقة وهشة، وخائفة أحيانًا، ولكن دائمًا مليئة بالحب في الداخل".

وختمت رسالتها العاطفية بالقول: "لدي الكثير من الحب لكم. أريدكم أن تعلموا في عيد ميلادي أنكم أكبر هدية لي. إلى جانب عائلتي وأصدقائي، كنتم دائمًا بجانبي في الأوقات الجيدة، وفي الأوقات الصعبة، يمكنني الاعتماد دائما عليكم، وأريدكم أن تعلموا أنه يمكنك الاعتماد عليّ دائمًا. شكرًا لكم على اهتمامك وتفهمكم، وولائكم، والأهم من ذلك محبتكم، شكرا لكم..".

وكانت لوبيز قد نشرت مقطع فيديو، من احتفالها الباذخ بعيد ميلادها، والذي حمل عنوان "بريدجيرتون"، ظهرت بعربة تجرها الخيول، وارتدت عدة فساتين، وشاركها الاحتفال راقصون محترفون، على أنغام فرقة أوركسترا كاملة.

ولوحظ غياب زوجها بن أفليك عن الحفل، بينما تزداد شكوك محبي النجمين الأمريكيين بشأن استمرار زواجهما، خاصة بعد إعلانهما مؤخراً عن عرض منزلهما في كاليفورنيا للبيع.