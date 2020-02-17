شاكيرا ولوبيز معا لأول مرة على الإطلاق في “السوبر بول”

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- استعرضت النجمة العالمية ​جينيفر لوبيز​ رشاقتها بصورة جديدة على طريقة السيلفي، ظهرت فيها بالبكيني.

وعلّقت لوبيز​ على الصورة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على انستغرام، قائلة إنها كانت في فترة استراحة واستعادة نشاط.

صورة جينيفر، التي كانت قد احتفلت بعيد ميلادها الخمسيني قبل عدة أشهر، حصدت ملايين الاعجابات والتعليقات بعد ساعات قليلة من نشرها.

يذكر أن لوبيز وشاكيرا كانتا قد خطفتا الأضواء بظهورهما معاً قبل أسبوعين خلال مباراة الـ"Super Bowl" بالولايات المتحدة.

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وقد انضمت حينها ابنة لوبيز التي تبلغ من العمر 11 عاماً، إلى والدتها لتغني ضمن جوقة من الأطفال، وتخطف الأضواء من والدتها.

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