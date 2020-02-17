جينيفر لوبيز تستعرض رشاقتها بالبكيني بعد أن أبهرت الجمهور بأدائها في "سوبر بول"
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- استعرضت النجمة العالمية جينيفر لوبيز رشاقتها بصورة جديدة على طريقة السيلفي، ظهرت فيها بالبكيني.
وعلّقت لوبيز على الصورة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على انستغرام، قائلة إنها كانت في فترة استراحة واستعادة نشاط.
صورة جينيفر، التي كانت قد احتفلت بعيد ميلادها الخمسيني قبل عدة أشهر، حصدت ملايين الاعجابات والتعليقات بعد ساعات قليلة من نشرها.
يذكر أن لوبيز وشاكيرا كانتا قد خطفتا الأضواء بظهورهما معاً قبل أسبوعين خلال مباراة الـ"Super Bowl" بالولايات المتحدة.
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Thank you to my incredible team for the most epic halftime I could have ever imagined. I love you guys so much! Thank you to @nappytabs @parrisgoebel @swinglatino_cali @dancetownmiami @jlodancers @steviemackey, @kaybismee, @kley_tarcitano, @robzangardi and @marielhaenn. #SBLIV #SuperBowlLIV #PepsiHalftime
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وقد انضمت حينها ابنة لوبيز التي تبلغ من العمر 11 عاماً، إلى والدتها لتغني ضمن جوقة من الأطفال، وتخطف الأضواء من والدتها.
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